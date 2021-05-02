МЧС призвало жителей Карелии не выпускать детей одних на улицу – надвигается стихия

Сильный ветер ожидается сегодня вечером на большей части территории Карелии – МЧС подготовило рекомендации для населения, что делать во время стихии.

МЧС ссылается на прогноз Гидрометцентра, согласно которому, после шести часов вечера ожидается усиление восточного, северо-восточного ветра порывами до 15-18 м/с. Прогноз актуален для 13 муниципальных образований Карелии. В их числе Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

МЧС обратилось к жителям республики с просьбой ограничить поездки на личном автотранспорте, не оставлять транспортные средства и не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра. Опасность представляют подвесные пешеходные мосты.

Также рекомендуется, ограничить пребывание детей на улице, в крайнем случае, они должны находиться под контролем взрослых.

В этот период будет опасно выходить на маломерных судах в акватории крупных водоёмов.