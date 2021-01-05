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МЧС сообщило подробности пожара в промышленном здании в Петрозаводске

Новости. Происшествия
13:32, 05 Января 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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Пожар, произошедший накануне в одном из производственных зданий в Петрозаводске, обошелся без серьезных последствий.

Об этом сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе МЧС Карелии.

Возгорание произошло в раздевалке здания на ул. Коммунистов на территории бывшей овощебазы. В результате огнем было повреждено 20 кв. метров помещения.

Для тушения пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 9 человек и 2 единиц техники. И помогала добровольная пожарная дружина. Огонь был ликвидирован за 40 минут.

Причины и размер ущерба будут установлены в ходе проверки, добавили в МЧС.

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Комментарии

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кир
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