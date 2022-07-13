МЧС срочно предупредило жителей Карелии о надвигающейся непогоде

В ближайшее время на республику обрушатся грозы и сильный ветер.
Управление МЧС Карелии сделало рассылку жителям республики о надвигающейся непогоде.
«По данным Карельского ЦГМС, 15-16.07.22 по Карелии, ожидаются дожди, местами сильные, грозы, при грозе усиление ветра до 15-18 м/с», — говорится в рассылке.
Напомним, Гидрометцентр Карелии предупредил о понижении температуры воздуха в республике к началу ближайших выходных.
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