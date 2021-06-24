Мебельным компаниям рассказали, как выйти со своей продукцией на рынок Германии

Центр Поддержки Экспорта Карелии провел семинар «Особенности продвижения продукции мебельного производства на международных выставочных мероприятиях. Выставка мебели imm’22 (Кельн-Германия) Организация экспорта в Германию».

На семинаре присутствовали представители компаний — производителей мебели и предметов интерьера из Карелии.

Были рассмотрены вопросы:

• Содействие в выходе на зарубежные рынки ЕС. Региональные меры государственной поддержки экспортеров.

• Международная специализированная выставка мебели и интерьеров imm«2022, возможности для российских участников (Представительство Koelnmesse в России).

• Возможности выхода на рынок Германии, Северный Рейн-Вестфалия для российских компаний. Потенциал рынка данного региона (представитель агентства внешнеэкономической деятельности Федеральной Земли Северный Рейн-Вестфалия, NRW.Global).

• Основные каналы дистрибуции мебели в Германии.

• Основные тренды в мебельной отрасли Германии.

Наши гости — спикеры мероприятия:

— Шелкова Анна, Представительство Koelnmesse в России;

— Югова Ольга, коммерческий директор ООО «КопиниКонсалтинг»;

— Карпушенкова Екатерина, представитель агентства внешнеэкономической деятельности Федеральной Земли Северный Рейн-Вестфалия, NRW.Global Business;

— Центр поддержки экспорта Республики Карелия представлял Дементьев Илья, генеральный директор.

По окончании мероприятия гости посетили мебельную фабрику «СКАНДИЯ» ООО «Русский Лесной Альянс», где ознакомились с производственными мощностями и продукцией компании. На фабрике используется современное высокотехнологичное оборудование, мебель изготавливается из карельской древесины высокого качества, используются экологически чистые отделочные материалы, продукцию отличает современный практичный дизайн. По мнению гостей мероприятия мебель фабрики «СКАНДИЯ» может конкурировать с продукцией европейских компаний на международном рынке.

Центр поддержки экспорта РК благодарит участников семинара, а также компанию «Русский Лесной Альянс» за организацию и содействие в проведении мероприятия.

За поддержкой и консультациями обращайтесь в Фонд «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, каб. 2

Телефон: 8 (8142) 672064, 445400 (доб. 444, 134, 136)

E-mail: export@kr-rk.ru