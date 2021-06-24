Реклама
Прислать новость
Лесоперерабатывающему предприятию в Карелии требуются специалисты 1
24.06.2021 17:28
Отели Краснодарского края закроются для непривитых туристов 1
24.06.2021 20:30
Глава Петрозаводска в стихах заявил о решении проблем защитников Тропы Ивана-Царевича 10
24.06.2021 14:22

Мебельным компаниям рассказали, как выйти со своей продукцией на рынок Германии

Новости. Общество
12:50, 25 Июня 2021
фото: © Центр Поддержки Экспорта Республики Карелия

Центр Поддержки Экспорта Карелии провел семинар «Особенности продвижения продукции мебельного производства на международных выставочных мероприятиях. Выставка мебели imm’22 (Кельн-Германия) Организация экспорта в Германию».

На семинаре присутствовали представители компаний — производителей мебели и предметов интерьера из Карелии.

Были рассмотрены вопросы:

• Содействие в выходе на зарубежные рынки ЕС. Региональные меры государственной поддержки экспортеров.

• Международная специализированная выставка мебели и интерьеров  imm«2022, возможности для российских участников (Представительство Koelnmesse в России).

• Возможности выхода на рынок Германии, Северный Рейн-Вестфалия для российских компаний. Потенциал рынка данного региона (представитель агентства внешнеэкономической деятельности Федеральной Земли  Северный Рейн-Вестфалия, NRW.Global).

• Основные каналы дистрибуции мебели в Германии.

• Основные тренды в мебельной отрасли Германии.

Наши гости — спикеры мероприятия:

— Шелкова Анна,  Представительство Koelnmesse в России;

— Югова Ольга, коммерческий директор ООО «КопиниКонсалтинг»;

— Карпушенкова Екатерина, представитель агентства внешнеэкономической деятельности Федеральной Земли Северный Рейн-Вестфалия, NRW.Global Business;

— Центр поддержки экспорта Республики Карелия представлял Дементьев Илья, генеральный директор.

По окончании мероприятия гости посетили мебельную фабрику «СКАНДИЯ» ООО «Русский Лесной Альянс», где ознакомились с производственными мощностями и продукцией компании. На фабрике используется современное высокотехнологичное оборудование, мебель изготавливается из карельской древесины высокого качества, используются экологически чистые отделочные материалы, продукцию отличает современный практичный дизайн. По мнению гостей мероприятия мебель фабрики «СКАНДИЯ» может конкурировать с продукцией европейских компаний на международном рынке.

Центр поддержки экспорта РК благодарит участников семинара, а также компанию «Русский Лесной Альянс» за организацию и содействие в проведении мероприятия.

За поддержкой и консультациями обращайтесь в Фонд «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, каб. 2

Телефон: 8 (8142) 672064, 445400 (доб. 444, 134, 136)

E-mail: export@kr-rk.ru

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли
20.06.2021, 09:24
Сегодня изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска

Аналитика

24.06.2021 17:13
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
24.06.2021 17:10
«Вы пели перед задержанием?» 11
24.06.2021 13:50
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Врачи-парламентарии прокомментировали поручение президента России о запуске программы медицинской реабилитации
21.06.2021 15:18
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»