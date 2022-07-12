Мед и форель из Карелии отправятся на всероссийский гастрономический фестиваль

Местные производители представят свою продукцию среди лучших региональных брендов страны

Два республиканских бренда — «Мед Карелии» и «Карельская форель» примут участие в гастрономическом фестивале «Вкусы России», который состоится в Москве с 14 по 17 июля. На нем будут представлены бренды-участники Национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» 2020 и 2021 годов.

«Вкусы России» — новый этап масштабной программы продвижения региональных брендов продуктов питания, которая реализуется по поручению президента РФ с 2020 года.

Карелия — это регион с уникальными гастрономическими особенностями, связанными с особенным климатом и традициями северных народов, подчеркнули в карельском Министерстве сельского хозяйства:

— Республика Карелия заинтересована в популяризации региональных брендов продуктов питания и ежегодно принимает участие в Национальных конкурсах «Вкусы России». Это основа доверия и широкой популярности наших карельских брендов среди населения региона и за его пределами.

Фестиваль призван повысить интерес к локальной отечественной продукции, сделать ее узнаваемой и создавать условия для дальнейшего развития фермерства.

Фермер — это стиль и образ жизни, уверен один из участников фестиваля — обладатель премий «Экспортер года Республики — 2021» и «Лучшее пчеловодство республики» Михаил Шабанов. Вместе с отцом он занимается пчеловодством больше 30 лет. Все началось с одного улья, а сейчас на пике сезона на их пасеке около 150.

— Это достаточно много, и мы даже входим в топ-3 пасек республики, — говорит Михаил. — Пасека находится в Ладве. Место уникально тем, что в Ладве свой микроклимат, прекрасная экология. Карельский мед уникален, он сделан на разнотравье, т. к. нет гектаров земли, засеянных одной культурой, и пчелы собирают нектар из всего, что цветет. Главный медонос наших широт — иван-чай. И травы, которые растут вблизи Ладвы, действительно формируют неповторимый вкус меда. Надеемся, что он понравится гостям фестиваля в Москве.

Начиная с 2020 года, в рамках президентской программы состоялись уже два национальных конкурса «Вкусы России», позволившие сформировать гастрономическую карту страны

— Такие мероприятия показывают, каким может быть вкусный продукт. Что такое «Вкусы России» сегодня? Это лучшие региональные бренды страны. И оказаться в этом списке — это доказательство того, что ты следишь за своей продукцией, ты следишь за качеством и формируешь тренд. И такой фестиваль поднимет все отрасли по всем регионам, — говорит Михаил Шабанов.

Он также отмечает, что еще несколько десятилетий назад пчеловодов в Карелии можно было пересчитать по пальцам, а сейчас их около тысячи.

— Пчеловодство на севере, как и сельское хозяйство, в принципе, это довольно рискованно. И создать хороший проект в рамках пчеловодства здесь — это годы труда и больших финансовых вложений. Есть много направлений господдержки. Она предоставляется по линии Минэка Карелии, по линии Минсельхоза, и фермеры ее активно получают. Поддержку может получить каждый, если будет достаточно инициативен и будет иметь твердые волевые намерения, не говоря уже про уникальность идеи и искренность. Нужно познавать себя и идти вперед», — уверен представитель «Меда Карелии».

Кроме гастрономической программы «Вкусы России» обучают брендингу и маркетингу, организации офлайн и онлайн-продаж, экспортной деятельности, развития услуг в сфере агротуризма и по другим направлениям.

Фестиваль, на котором ждут карельский мед и карельскую форель, пройдет на 22 московских площадках, участие в нем примут почти 300 брендов из 65 регионов страны. Это отличная возможность лучше узнать многонациональную кухню, а также познакомиться с традициями отечественного сельского хозяйства. В свою очередь, предприниматели-участники фестиваля получат медиа-поддержку и помощь в расширении площадок для продажи своей продукции.