Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию

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Регулярное принятие аспирина повышает потенцию, к такому выводу пришли медики из турецкого университета "Медполь", их работу публикует Renal and Urology News.
В исследовании приняли участие 184 страдающих эректильной дисфункцией мужчин, средний возраст которых составил 48 лет. На протяжении шести недель часть из них ежедневно выпивала таблетку аспирина (100 миллиграмм), а другая принимала плацебо, отмечает РИА Новости.
Проведенный по окончании эксперимента опрос показал, что у мужчин, которым достался аспирин, количество успешных половых актов выросло с 31% до 78%.
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