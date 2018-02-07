Медики рассказали, как аспирин повышает потенцию

Регулярное принятие аспирина повышает потенцию, к такому выводу пришли медики из турецкого университета "Медполь", их работу публикует Renal and Urology News.

В исследовании приняли участие 184 страдающих эректильной дисфункцией мужчин, средний возраст которых составил 48 лет. На протяжении шести недель часть из них ежедневно выпивала таблетку аспирина (100 миллиграмм), а другая принимала плацебо, отмечает РИА Новости.

Проведенный по окончании эксперимента опрос показал, что у мужчин, которым достался аспирин, количество успешных половых актов выросло с 31% до 78%.