Медиков в Карелии должны «заманивать» на север, как военных, а районным ЦРБ добавить денег

Глава Минздрава Карелии на Международном арктическом форуме предложил решение двух главных бед северной медицины.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, выступая на Международном арктическом форуме, предложил решения двух главных, по его словам, бед арктической медицины: дефицита кадров и недостатка финансирования по ОМС.

Глава Минздрава признал, что программа «Земский доктор» недостаточно эффективно привлекает врачей в северные районы. И предложил запустить программу, аналогичную тем, что существует у военных:

А) Военные, отслужившие 12,5 лет, получают практически беспроцентную ипотеку в любом городе России.

Б) Военные, отслужившие 20 лет, получают субсидии на каждого члена семьи.

Относительно второй проблемы Михаил Охлопков заметил, что арктические ЦРБ сами никогда не заработают денег из-за небольшого числа прикрепленного населения, дефицита кадров и огромных коммунальных расходов.

Опираясь на свой опыт в Якутии, где смогли добиться включения в тариф для малонаселенных и труднодоступных районов подушевого тарифа по амбулаторно-поликлинической помощи и стационарной помощи, Михаил Охлопков предложил следующее: «перейти на понятие „глобальный бюджет“, когда все реальные расходы заложены в финансовую деятельность центральных районных больниц Арктических районов без привязки к плану выполнения объёмов медицинской помощи».