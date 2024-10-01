Медицине Карелии дадут больше денег

По словам Михаила Охлопкова, Карелия долгое время недополучала необходимые субвенции.

Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025–2027 годы, сообщил в личном профиле глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.



По его словам, в соответствии с проектом закона о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 2025 год субвенция для республики запланирована в размере более 20 млрд рублей (что на 2,8 млрд рублей больше, чем в 2024 году). «Такого у нас никогда не было», — добавил министр.



Напомню, что Карелия долгое время недополучала необходимые субвенции. В 2018 году были внесены изменения в методику распределения субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС. В результате этого, с 2019 года коэффициент дифференциации для Республики Карелия снизился по отношению к 2018 году на 4,4%, что привело к значительному снижению размера субвенции

— написал Охлопков.



Для примера:

С 2018 по 2024 год ежегодный прирост к предыдущему году составлял: 2018–2019 гг. — 375, 9 млн руб. А с 2020–2021 гг. — вообще всего 261, 4 млн руб

— пояснил глава регионального Минздрава.



Только благодаря настойчивой работе Главы Республики Карелия Артура Олеговича Парфенчикова и Минздрава Карелии по введению в 2023 году специального коэффициента доступности медицинской помощи, Карелия получила дополнительное финансирование за счет средств ОМС с приростом относительно к 2023 в 2024 гг. — 2,2 млрд руб.

— уверен министр здравоохранения республики.



Он подчеркнул, что это не разовая индексация, а значительный ежегодный прирост на постоянной основе.



Таким образом, мы наконец-то добились того, чтобы стали учитывать плотность населения региона, так как расходы на оказание медицинской помощи там, где люди живут компактно и где между населенными пунктами большие расстояния, а население немногочисленно, были несоизмеримо больше по сравнению с доходами

— резюмировал Михаил Охлопков.