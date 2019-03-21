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Новости. Общество
14:50, 21 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Колбасов

Медицинские учреждения Карелии оштрафовали за выдачу "липовых" больничных

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В Карелии провели 98 проверок медицинских учреждений, сообщили в Фонде социального страхования республики.

В 2018 году в Карелии было выдано более 209 тысяч листков нетрудоспособности, из них 83% листков на бумажном носителе и 17% - в форме электронного документа. За истекший год расходы отделения Фонда на выплату пособий по временной нетрудоспособности составили свыше 970 миллионов рублей.
Расходование средств Фонда социального страхования на выплату пособий гражданам при наступлении страхового случая требует жесткого контроля.

В 2018 году специалисты отделения Фонда провели 98 проверок медицинских организаций республики.

Проверки соблюдения порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности проводились в соответствии с планом-графиком на 2018 год (49 проверок), а также в связи с обращением страхователей, установившими факт нарушения порядка оформления и выдачи листка нетрудоспособности застрахованному лицу (49 проверок).

Специалистами отделения Фонда было проверено более 65 тысяч листков нетрудоспособности, что составило 31,3% от общего количества бланков, выданных медицинскими организациями гражданам Карелии.

В ходе проверок были выявлены листки нетрудоспособности, выданные медицинскими учреждениями республики с нарушением. Самые частые нарушения: выдача и продление листков нетрудоспособности не подтверждает необходимости временного освобождения от работы; отсутствует регистрация бланков листков нетрудоспособности в первичной медицинской документации; нарушено ведение документов, подтверждающих выдачу, продление и оформление листков нетрудоспособности (нечитабельные записи, использование клише и т.д.).

По результатам проверок в 2018 году медицинским организациям предъявлены финансовые претензии для возмещения суммы страхового обеспечения на сумму более 680 тысяч рублей. Предъявленные претензии погашены медучреждениями в досудебном порядке в 100% размере.

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Комментарии

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zanoza
2019-03-21 14:54:58
Каждый ошибается :)
Изя
2019-03-21 15:02:32
zanoza, А я бы посадил таких ,...... , лет на пять , за мошенничество :)
Гость
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