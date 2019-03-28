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Новости. Общество
17:20, 28 Марта 2019
фото: правительство Карелии

Медпункт на колесах приехал в Лоухский район Карелии

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Началась регулярная выездная работа мобильного фельдшерско-акушерского пункта, поставленного в Лоухскую центральную районную больницу за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации, сообщили в правительстве Карелии.

ФАП на базе полноприводного автобуса ПАЗ повышенной проходимости оснащен современным медицинским оборудованием, позволяющим обеспечивать медицинскую помощь жителям отдаленных населенных пунктов Лоухского района непосредственно на местах.

Как рассказал исполняющий обязанности главного врача Лоухской ЦРБ Сергей Ярошевский, первый выезд мобильного ФАПа состоялся 20 марта в поселок Кестеньга.

В составе бригады врачей – терапевт Олег Сухарев, хирург Шухрат Атабабаев, врач ультразвуковой диагностики Анна Хорошкевич, акушерка Марина Сажнева.

Выездной бригадой осмотрено 89 жителей поселка, пятеро из них направлены на плановую госпитализацию в Лоухскую ЦРБ, 39 – на амбулаторно-консультативный прием. За день проведено 57 диагностических исследований. Шесть жителей Кестеньги прошли профилактический осмотр, девять – диспансеризацию.

Мобильный ФАП работал также в поселке Амбарный.

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