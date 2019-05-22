Медработникам в Карелии в 2019 году купят квартиры

Новости по теме
Загрузка...
Работники здравоохранения Карелии в 2019 году получат 69 служебных квартир, приобретаемых за счет республиканского бюджета.
Это следует из планов Минздрава республики по расходованию дополнительных средств бюджета, выделенных для покупки жилья медикам.
Дополнительная сумма составит 40 млн рублей, на эти деньги будет приобретено 30 квартир. В начале года из бюджета было потрачено 53 млн рублей на покупку 39 квартир.
Подробнее о предоставлении жилья медработникам читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
21.05.2019, 13:49
18.05.2019, 09:56
16.05.2019, 07:25
20.05.2019, 13:13
17.05.2019, 21:30
18.05.2019, 21:30
Аналитика
Сегодня 10:57
Капитал
Уже не раз и не два "новости из будущего" по поводу проектов в экономике Карелии оборачиваются неприятным обманом надежд.
20.05.2019 13:27
20.05.2019 11:46
20.05.2019 09:47
15.05.2019 11:09
Чтиво
15.05.2019 10:57
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
13.05.2019 09:57
08.05.2019 12:28
07.05.2019 13:49
Медиа
18.05.2019 16:14
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии