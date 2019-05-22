Медработникам в Карелии в 2019 году купят квартиры

Работники здравоохранения Карелии в 2019 году получат 69 служебных квартир, приобретаемых за счет республиканского бюджета.

Это следует из планов Минздрава республики по расходованию дополнительных средств бюджета, выделенных для покупки жилья медикам.

Дополнительная сумма составит 40 млн рублей, на эти деньги будет приобретено 30 квартир. В начале года из бюджета было потрачено 53 млн рублей на покупку 39 квартир.

Подробнее о предоставлении жилья медработникам читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".