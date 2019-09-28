18:40, 28 Сентября 2019
Медсестра тайно сделала фото и видео Заворотнюк и теперь пытается на них обогатиться
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Бывшая сотрудница онкоклиники, в которой лечится 48-летняя Анастасия Заворотнюк, решила обогатиться на эксклюзиве об артистке.
Женщина попыталась продать снимки из палаты звезды, пишет "Космополитен".
Сегодня медсестра обратилась сразу в редакции нескольких российских сайтов. Экс-работница больницы заявила, что готова поделиться 17 фото и тремя видео с актрисой. Все они были сделаны в период с 15-го по 25 сентября.
По словам "продавца", один ролик длится 58 секунд, а еще два — по 32 секунды. Женщина попросила за тайно сделанные записи крупное денежное вознаграждение.
По словам медсестры, вчера ее уволили из клиники.
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