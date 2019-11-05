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Новости. Общество
16:35, 05 Ноября 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСC

Медучреждения Карелии испытывают дефицит врачей

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Глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков рассказал о том, сколько медиков не хватает системе здравоохранения региона.

Михаил Охлопков заявил о проблеме недостаточной укомплектованности медицинскими кадрами медучреждений региона. Об этом министр рассказал на заседании профильного комитета Законодательного собрания Карелии.

"Мы все время говорим о том, что на самом деле это проблема не только республики Карелия. Это проблема всей России. Что мы имеем: дефицит врачей - 325 человек, среднего медицинского персонала - 254 человека", - сообщил Охлопков.

Глава Минздрава рассказал о тех мерах, которые должны удовлетворить кадровый голод в медицине республики.

"Реализуется программа "Земский доктор", "Земский фельдшер". И вы знаете об этом прекрасно, что возрастные ограничения по программе "Земский доктор" уже сняты. Кроме этого, мы приобретаем жилье для наших медицинских работников. У нас есть также еще компенсация аренды жилья. Мы выплачиваем единовременные выплаты до ста тысяч рублей прибывшим в новую медицинскую организацию. Это все из республиканского бюджета ... Дальше, новость 2020 года, - то, что мы будем делать: это уже не только закупка жилья, но и плюс еще индивидуальное строительство в сельской местности для медицинских работников, которые приезжают на село работать. Мы пока ограничились - до 500 человек. В последующем, когда у нас будет хорошее дополнительное финансирование, мы вот это вот ограничение до 500 человек снимем. И плюс еще приоритетное выделение земельных участков", - рассказал министр.

Охлопков добавил, что в регионе также увеличены контрольные цифры по набору студентов-медиков как в высшем, так и в среднем звеньях обучения. Продолжает работать система обучения по целевой программе, сказал министр. 

Ранее участвующие в "итальянской забастовке" врачи скорой помощи Петрозаводска заявляли о нехватке бригад для выездов к пациентам.

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