Медведь бродит вблизи поселка в Карелии

Животное видели возле пансионата у поселка Ихала Лахденпохского района.

В паблике "ЛахденпохьЯ – навсегда" жителей республики предупреждают об опасности. Рядом с поселком Ихала замечен медведь. Он бродит в районе первого озера, возле пансионата.

"Будьте аккуратны и осторожны!" - предупреждают в паблике.