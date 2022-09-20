Косолапый почесал спину в национальном парке Карелии (ВИДЕО)

В национальном парке Паанаярви огромный медведь попал в фотоловушку.
Во всемирный день животных в сообществе национального парка Паанаярви появилось видео с большим бурым медведем.
Косолапый попал в объектив фотоловушки. Стоя на задних лапах, мишка чешет спину о ствол дерева.
«Бурый медведь, красота с медовой лапой — так красочно представлен этот хищник в карельском эпосе „Калевала“», — написали сотрудники парка в комменттарии к видео.
Видеозапись сообществу предоставил отдел охраны парка Паанаярви.
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