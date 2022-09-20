Косолапый почесал спину в национальном парке Карелии (ВИДЕО)

В национальном парке Паанаярви огромный медведь попал в фотоловушку.

Во всемирный день животных в сообществе национального парка Паанаярви появилось видео с большим бурым медведем.

Косолапый попал в объектив фотоловушки. Стоя на задних лапах, мишка чешет спину о ствол дерева.

«Бурый медведь, красота с медовой лапой — так красочно представлен этот хищник в карельском эпосе „Калевала“», — написали сотрудники парка в комменттарии к видео.

Видеозапись сообществу предоставил отдел охраны парка Паанаярви.