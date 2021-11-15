Медведев: «Единая Россия» - единственная партия, сделавшая обновление своим приоритетом

В состав нового Генсовета ЕР вошли представители всех российских регионов

Выступая на юбилейном ХХ съезде «Единой России», который завершился вчера в Москве, Дмитрий Медведев, заявил, что ЕР - фактически единственная партия в стране, которая считает обновление своим стратегическим приоритетом. По его словам, правящей партии нужны энергичные, достойные люди, которые понимают, что быть ее частью — огромная ответственность.

«Мы открыли Высшую партийную школу, чьи образовательные модули сопряжены с ежегодным избирательным циклом. Запустили проект «ПолитСтартап», который придал мощный импульс внутрипартийной конкуренции. За четыре года его реализации 3,5 тыс. участников стали депутатами разных уровней. Из них — 15 человек пополнили состав депутатов Государственной Думы. Более 1000 наших опытных товарищей стали наставниками для молодых политиков, все этим занимались, и я тоже», — сказал Дмитрий Медведев.

Постоянное обновление необходимо для того, чтобы «Единая Россия» отвечала требованиям, которые к ней предъявляют люди. На съезде были переизбраны руководящие и центральные органы партии: Председатель, Высший и Генеральный советы, Комиссия по этике.

Так, новый состав Генсовета партии обновился почти на 55%. В него вошли 170 человек, среди которых министры просвещения и науки РФ Сергей Кравцов и Валерий Фальков, глава Минстроя Ирек Файзуллин, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Как отметила член Генерального совета партии, глава Олонецкого района Карелии Ирина Аутио, в состав Генерального совета вошли представители со всей страны. И это не единственное обновление.

«Напомню, что по результатам выборов в сентябре этого года практически наполовину обновился состав фракции «Единой России» в Госдуме. Среди новых лиц в федеральном и региональных парламентах - много волонтеров, представителей общественных организаций, победителей федеральных кадровых проектов. Они шли на выборы с новыми идеями и инициативами, многие из которых нашли отражение в народной программе Партии. Решения, принятые сегодня на Съезде, это продолжение системной работы по обновлению Партии: кадровому и содержательному. Это гарантия эффективной обратной связи с регионами при реализации народной программы, партийных проектов».

Съезд также обновил состав партийной Комиссии по этике. В нее вошли первый зампред Госдумы Александр Жуков, сенаторы Александр Карелин и Галина Карелова, актёр Владимир Машков, телеведущая Арина Шарапова, зампред комитета Думы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов.