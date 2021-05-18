Медведев не исключил введения обязательной вакцинации от коронавируса

Заместитель председателя Совета безопасности России считает, что такого рода решение может быть принято в интересах защиты подавляющего большинства населения страны.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключает введения обязательной вакцинации от коронавируса. Как сообщило РИА Новости, такую точку зрения Медведев высказал 19 мая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

«Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», – заявил заместитель председателя Совбеза РФ.

По словам Медведева, это является вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны – защиты всего населения.