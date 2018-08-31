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Новости. Общество
07:14, 31 Августа 2018

Медведев обсудит расходы бюджета до 2021 года на развитие регионов, в том числе Карелии

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Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в пятницу очередное совещание из серии встреч, темой которых являются расходы бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

На этот раз в центре внимания будет финансирование программ развития регионов России, пишет ТАСС.

"31 августа Дмитрий Медведев проведет совещания о расходах федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части обеспечения программ развития СКФО, ДФО, Байкальского региона, Арктической зоны, Калининградской области, Республики Карелия, Республики Крым, города Севастополя и реализации государственной национальной политики, а также в части демографии, здравоохранения, образования, науки, молодежной политики и социального обеспечения, включая расходы на индексацию социальных выплат", - отметили в пресс-службе правительства.

Серия отраслевых совещаний по основным направлениям расходов федерального бюджета на следующие три года началась 7 августа. Как пояснял Медведев, их цель - определить объемы бюджетных средств, которые будут выделены на развитие науки, здравоохранения, образования и других секторов социальной сферы. Кроме того, по его словам, планируется провести аналогичные совещания для поддержки важнейших отраслей промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, строительства, а также для того, чтобы обеспечить сбалансированность региональных бюджетов.

Медведев отмечал ранее, что Минфин уже довел до основных распорядителей бюджетных средств соответствующие бюджетные лимиты, но "у министерств и ведомств, как всегда и бывает, есть встречные предложения". По словам премьера, цель проводимой работы - выйти на взвешенные и сбалансированные решения, которые станут основой для нового федерального бюджета. Они будут рассмотрены на заседании правительства, до 1 октября проект бюджета должен быть внесен в Госдуму.

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