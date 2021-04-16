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Медведев отметил улучшение уровня жизни, напомнив о зарплатах в 2000 году

Новости. Общество
21:05, 16 Апреля 2021
фото: © Екатерина Штукина
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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил сравнить сегодняшние зарплаты с теми, которые были в 2000 году.

Дмитрий Медведев удивился, что люди быстро забывают былые достижения, напомнив зарплаты двадцатилетней давности в 50 долларов, когда Владимир Путин только стал президентом России, и призвал почувствовать разницу. Об этом информирует РИА Новости.

"Все очень быстро забывается. Вы все очень молодые. Я вам приведу один пример. Даже по зарплатам. Никто не помнит уже почти. Когда Владимир Владимирович Путин стал президентом в 2000 году, средняя зарплата по стране была порядка, перевожу в иностранный эквивалент, хотя это не очень сейчас любят делать, 50 долларов. Никто почти этого уже не помнит. Тем не менее это то, что мы имели 20 лет назад", - сказал он на встрече с молодыми участниками предварительного голосования.

"Почувствуйте разницу. На самом деле, если сравнивать нашу страну с большинством других стран, такого роста социальной составляющей почти ни у кого нет. Это очень важно. И мне кажется, об этом нужно помнить даже по возможности рассказывать людям, напоминать нашим оппонентам", - добавил он.

Медведев отметил, что "Единая Россия" должна выстроить тактику во время избирательной кампании так, чтобы напомнить россиянам о достижениях прошлых лет.

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Комментарии

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stranger
2021-04-16 22:57:21
Во сколько раз выросли тарифы "противоестественных" монополий, ЖКХ, как следствие общий рост цен на услуги, товары, питание. Чему равна покупательная способность зарплаты в 2021 году? "Это очень важно. И мне кажется, об этом нужно помнить даже по возможности рассказывать людям, напоминать нашим оппонентам", - добавил он.
Саныч
2021-04-16 21:46:22
Промолчи-за умного сойдешь.
родитель
2021-04-16 21:45:54
Можно сравнить и по-другому. Великая Отечественная война закончилась Победой в 1945 году. Страна разрушена. Через 20 лет советский космонавт был в космосе. Раньше иных. А куда мы улетели за 20 лет нынешнего президента с другом Медведевым? И страна как после войны.
nae
2021-04-16 21:31:39
Вот, блин, сказочник. То, как страна рухнула после развала СССР ни слова. Зато какой рост отметил. Так это не рост, а возврат к более менее нормальному уровню. Поэтому не надо путать тёплое с мягким.
Гость
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