Медведев отметил улучшение уровня жизни, напомнив о зарплатах в 2000 году

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил сравнить сегодняшние зарплаты с теми, которые были в 2000 году.

Дмитрий Медведев удивился, что люди быстро забывают былые достижения, напомнив зарплаты двадцатилетней давности в 50 долларов, когда Владимир Путин только стал президентом России, и призвал почувствовать разницу. Об этом информирует РИА Новости.

"Все очень быстро забывается. Вы все очень молодые. Я вам приведу один пример. Даже по зарплатам. Никто не помнит уже почти. Когда Владимир Владимирович Путин стал президентом в 2000 году, средняя зарплата по стране была порядка, перевожу в иностранный эквивалент, хотя это не очень сейчас любят делать, 50 долларов. Никто почти этого уже не помнит. Тем не менее это то, что мы имели 20 лет назад", - сказал он на встрече с молодыми участниками предварительного голосования.

"Почувствуйте разницу. На самом деле, если сравнивать нашу страну с большинством других стран, такого роста социальной составляющей почти ни у кого нет. Это очень важно. И мне кажется, об этом нужно помнить даже по возможности рассказывать людям, напоминать нашим оппонентам", - добавил он.

Медведев отметил, что "Единая Россия" должна выстроить тактику во время избирательной кампании так, чтобы напомнить россиянам о достижениях прошлых лет.