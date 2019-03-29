Медведев переименовал аэропорт в Петрозаводске

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переименовании трёх российских аэропортов.

Изменения коснулись аэропортов в Красноярском крае, Ингушетии и Республике Карелия в соответствии с федеральным законом "О наименовании географических объектов", сообщает News.ru.

Аэропорт "Петрозаводск" (Бесовец) теперь сменил "вывеску" на "Международный аэропорт Петрозаводск".