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Новости. Общество
16:06, 14 Октября 2019
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Медведев потребовал от губернаторов отчета за срыв срока сдачи соцсобъектов

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководителей регионов письменного отчета о причинах несвоевременного ввода социальных объектов, пишет ТАСС.

"Запросите вот что, в протокол включите, у всех, у кого есть такое отставание. Пусть каждый руководитель субъекта Федерации напишет, в чем причина отставания мне и что он собирается делать, а не подставляет своего заместителя губернатора", - цитирует Медведева ТАСС. Премьр-министр выступал сегодня на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он пояснил, что каждый губернатор должен написать следующее: "Должны были сделать столько-то, по таким-то причинам не сделали, беру на себя обязательство все довести до такого-то числа".

Досталось на заседании представителям Республике Тыва.

"Вот этой Тывой кто только не занимается - президент, премьер, министр обороны, по понятным причинам, вице-премьеры, а они детские сады не строят. Это как объяснить?" - возмутился премьер. Отдельной критики удостоился губернатор республики Шолбан Кара-оол, который не присутствовал на заседании. "Запросите, где он был, кстати. А то, как приходить бумажки носить всякие разные там с просьбой денег выделить, и на всяких совещаниях присутствовать - это они с удовольствием делают, а как неприятные вещи обсуждать - так нет на месте", - сказал премьер.

Главе Карелии Артуру Парфенчикову, видимо, также придется готовить письменный отчет. В республике есть отставание по сдаче детских садов и школ. Так, сорваны сроки строительства школы в Кеми, детских садиков в поселках Ильинский и Лясккеля.

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