Медведев сообщил о планах по созданию "офшоров" в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев концептуально поддержал идею создания специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в центре Калининграда.

Об этом он заявил, выступая на Юридическом форуме в Санкт-Петербурге, передает "Коммерсантъ".

"Совсем скоро мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области — на островах Русский и Октябрьский", — цитирует господина Медведева «Интерфакс».

Законопроект о создании САР в России был разработан юристами Сколково, ВШЭ, двух российских юркомпаний и АНО "Центр международных и сравнительно-правовых исследований" (ЦМСПИ). Создание особого правового статуса островов и введение налоговых льгот, по замыслу авторов проекта, предназначено не для репатриации капиталов попавших под санкции компаний, а для замещения стандартных офшоров.