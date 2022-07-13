Медведев в Карелии высказался за сохранение контактов с финскими пограничниками

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил автомобильный пункт пропуска Вяртсиля на российско-финской границе.

Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе осмотра пункта пропуска Медведев поинтересовался уровнем грузо- и пассажиропотока. Ему рассказали, что в последние месяцы наблюдается их снижение: в частности, поток импортных грузов в Россию из Финляндии сократился в восемь раз.

Медведев выразил уверенность, что это — временное явление.

«Рано или поздно поставки товаров возобновятся. Деньги никто не отменял», — заметил он.

Также Медведев расспросил, поддерживают ли пограничники связь со своими финскими коллегами, и обратил внимание на необходимость сохранения рабочих контактов.

Перед этим замглавы Совбеза посетил отделение погранслужбы ФСБ по Карелии в Вяртсиле. Там он посетил дежурную комнату, столовую, учебный класс и кинологический питомник. В ходе визита Медведеву рассказали о режиме дежурства пограничников, укомплектованности личным составом и продолжительности службы контрактников. В кинологическом питомнике зампред Совбеза осмотрел вольеры с служебными собаками. Ему также продемонстрировали, как собаки находят наркокурьеров на пункте пропуска.