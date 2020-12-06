Медведев связал проблемы социального обеспечения с притоком мигрантов

Приток мигрантов перегружает систему соцобеспечения в ущерб гражданам, считает председатель "Единой России", зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
По сообщению ТАСС, такое заявление он сделал на совещании с членами правительства и главами силовых ведомств.
"Рост миграции приводит к увеличению нагрузки на региональные и муниципальные системы социального обеспечения, в результате они зачастую не могут в полной мере оказывать услуги не только мигрантам, но и коренным жителям", — сказал Медведев.
Что еще он думает о влиянии мигрантов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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