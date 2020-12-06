Медведев связал проблемы социального обеспечения с притоком мигрантов

"Рост миграции приводит к увеличению нагрузки на региональные и муниципальные системы социального обеспечения, в результате они зачастую не могут в полной мере оказывать услуги не только мигрантам, но и коренным жителям", — сказал Медведев.

Что еще он думает о влиянии мигрантов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".