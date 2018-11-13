Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
15:36, 13 Ноября 2018
фото: правительство.рф

Медведев утвердил новую редакцию ФЦП развития Карелии до 2020 года

Загрузка...

К своему столетию республика получит на реализацию государственной программы около 9 миллиардов рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новую редакцию Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. По сравнению с прежним объемом финансирования ассигнования на реализацию ФЦП из бюджета страны уменьшены более чем в полтора раза. В оставшиеся годы Карелия получит на эти цели около 9 миллиардов рублей. Однако в программу включены новые проекты по развитию транспортной, энергетической, социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. В их числе -  строительство объектов гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск". детских садов в поселках Ильинский и Ляскеля, блоков "А" и "Б" больницы на Лесном проспекте в Петрозаводске, реконструкция Национального музея Карелии, развитие канализационно-очистных сооружений и газораспределительной сети в районах республики.

Напомним, во время недавнего визита в Карелию заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, входящий в руководство Государственной комиссии по подготовке к 100-летию республики, подверг жесткой критике карельские власти за медленные темпы в реализации ФЦП. По оценке Нургалиева, программа развития республики до 2020 года выполнена всего на 5,4%.  В начале этого года правительству России пришлось даже вносить изменения в ФЦП, которую оно само же принимало в июне 2015-го. Правда, как пообещал заместитель секретаря Совбеза России, недополученные по ФЦП ассигнования будут направлены на карельские дороги.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2018-11-13 17:00:38
Развитие транспорта - закрыть последние мосты? Энергетики - оплатить проект пересчета тарифов? про жхк и строительство уже все ясно, без крыш и стен - видимо новейшие нанотехнологии! и дааа, главное - приемы высоким гостям - ждемс, рыбку ловим, лес рубим, гостинцы собираем, приезжайте праздновать!
deep
2018-11-13 16:12:56
Даж5 не читал хрень. По всем Россиянским планам одна трата бумаги, чернил, электричества, ну и офигенных зарплат размножившихся бездельников-чиновников, купивших дипломы! Ну ничего НЕ исполняется, одна демагогия. Как в#понили Указы Путина 2012 года???????
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.11.2018, 16:06
ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
08.11.2018, 15:14
Когда в Карелию придет зима, рассказали в карельском Гидрометцентре
11.11.2018, 11:43
Супруги пострадали в перевернувшемся на трассе в Карелии автомобиле
09.11.2018, 09:03
Умерла петрозаводчанка, которую сбил груженный камнями МАЗ
06.11.2018, 16:15
Семья известных телеведущих отдыхает в Карелии

Аналитика

Сегодня 09:00
Расследование
Что это, если не коррупция? 8
Покупка правительством Карелии старого здания на улице Ленинградской в Петрозаводске и реконструкция его под детский сад проводились с многочисленными нарушениями.
"Ирландские карелы" на Первой мировой
12.11.2018 16:48
Сонное царство 6
09.11.2018 11:37
"У нас выходных не бывает" 1
08.11.2018 09:50
 Карелия как сувенирный пряник 9
07.11.2018 16:39
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:22
Без политики
Как Наташка бражку ставила 1
Очередной шедевр Натальи Ермолиной, пост, навеянный детскими воспоминаниями о том, что "девушка с алкоголем намного симпатичней в глазах мужчины".
Жертвы неполного рабочего дня 3
02.11.2018 12:04
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
Ни экзамена, ни прав
30.10.2018 14:22
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
12.11.2018 10:08
все фото и видео

Опрос

Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»