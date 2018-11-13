Медведев утвердил новую редакцию ФЦП развития Карелии до 2020 года

К своему столетию республика получит на реализацию государственной программы около 9 миллиардов рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новую редакцию Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. По сравнению с прежним объемом финансирования ассигнования на реализацию ФЦП из бюджета страны уменьшены более чем в полтора раза. В оставшиеся годы Карелия получит на эти цели около 9 миллиардов рублей. Однако в программу включены новые проекты по развитию транспортной, энергетической, социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. В их числе - строительство объектов гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск". детских садов в поселках Ильинский и Ляскеля, блоков "А" и "Б" больницы на Лесном проспекте в Петрозаводске, реконструкция Национального музея Карелии, развитие канализационно-очистных сооружений и газораспределительной сети в районах республики.

Напомним, во время недавнего визита в Карелию заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, входящий в руководство Государственной комиссии по подготовке к 100-летию республики, подверг жесткой критике карельские власти за медленные темпы в реализации ФЦП. По оценке Нургалиева, программа развития республики до 2020 года выполнена всего на 5,4%. В начале этого года правительству России пришлось даже вносить изменения в ФЦП, которую оно само же принимало в июне 2015-го. Правда, как пообещал заместитель секретаря Совбеза России, недополученные по ФЦП ассигнования будут направлены на карельские дороги.