Медведица с медвежонком гуляют вдоль трассы в Карелии

Жители республики снова встречают на дороге диких животных.

"Уважаемые водители! Будьте осторожны, вдоль дороги на 26 км. в сторону Суоярви разгуливают медведица с медвежонком!",- рассказал очевидец в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Ранее сообщалось о том, что петрозаводчанин снял на камеру мобильного телефона свою встречу с медведем на трассе "Кола" в районе Кеми.