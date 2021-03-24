Медвежата-сироты из Карелии получили имена в приюте в Тверской области

Биологи в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области дали имена своим новым воспитанникам, чью берлогу разорили лесорубы в Сортавальском районе Карелии.

Трое малышей постепенно привыкают к новому дому - приюту для медвежат супругов-биологов Пажетновых, которые уже им имена. Мальчиков назвали Микли и Савва, а их сестренку – Севериной, пишет Рanorama Рro.

Тверские биологи привезли осиротевших медвежат недавно. Как отмечают специалисты, в таком возрасте – топтыжкам сейчас около 2 месяцев – они довольно быстро адаптируются. В Центре спасения медвежатам придется провести свое детство и раннюю юность до момента выпуска на волю.

Напомним, при заготовке леса на территории поселка Вяртсиля во время спила дерева была обнаружена медвежья берлога. Лесорубы совершенно случайно потревожили семью медведей. Медведица покинула берлогу и убежала, а через некоторое время вдруг стали вылезать детеныши. Зная, что напуганная медведица больше не вернется и медвежата погибнут, заготовители обратились к персоналу зоопарка с просьбой приютить медведей и спасти их от гибели.