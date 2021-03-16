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Лесорубы в Карелии разорили медвежью берлогу (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:05, 17 Марта 2021
фото: источник - администрация Сортавальского района
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Трех медвежат пришлось спасать сотрудникам зоопарка.

При заготовке леса на территории поселка Вяртсиля во время спила дерева была обнаружена медвежья берлога, сообщается на сайте Сортавальского поселения.

Лесорубы совершенно случайно потревожили семью медведей. Медведица покинула берлогу и убежала, а через некоторое время вдруг стали вылезать детеныши. Зная, что напуганная медведица больше не вернется и медвежата погибнут, заготовители обратились к персоналу зоопарка с просьбой приютить медведей и спасти их от гибели. Руководство зоопарка "Черные камни" приняло их на свое попечение, чем спасло им жизнь.

"Будем надеяться, что медведи выживут, после чего их выпустят на волю", - говорится в сообщении Сортавальского поселения.

Ранее сообщалось, что жители поселка Кетроваара в Лахденпохском районе встретились с диким кабаном.

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