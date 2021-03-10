"Людка, уходи!": дикий кабан прибежал к жителям поселка в Карелии (ВИДЕО)

Жители поселка Кетроваара в Лахденпохском районе встретились с диким кабаном, но не растерялись.

Жители поселка Кетроваара в Лахденпохском районе сняли на видео визит в населенный пункт дикого кабана. Ролик опубликовало сообщество "Лахденпохья-Навсегда!".

На записи видно, что местные жители не сильно шокированы встречей с диким зверем. Они находятся в непосредственной близости от кабана и наблюдают за его поведением. Автор видео расположился подальше и комментирует происходящее. Некоторые комментарии не прошли цензуру и были вырезаны.

"Он еще и хвостом виляет, смотрю", - говорит голос за кадром.

"Людка, уходи", - также советует автор видео одной из дам, наблюдавших за зверем.

Неожиданное появление кабана разнообразило жизнь обитателей карельского поселка.

"Вот это новость! Скоро и медведи будут уже в деревню заходить, да? Зубр, я помню, был", - резюмировала автор съемки.

Ранее сообщалось, как в Карелии омбудсмен Бойченко провела встречу с медведем.