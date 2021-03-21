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Осиротевших в Карелии медвежат-тройняшек передали в Тверскую область на воспитание

Новости. Общество
07:15, 22 Марта 2021
фото: администрация Сортавальского района
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В приют для медвежат супругов-биологов Пажетновых в Тверской области привезли малышей из Карелии, где лесорубы разорили медвежью берлогу.

Сотрудники Центра спасения медвежат-сирот привезли из Карелии трех медвежат в Торопецкий район Тверской области. Спасти малышей их попросил министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин.

Как рассказала ТИА Екатерина Пажетнова, дорогу, а это 700 км, медвежата перенесли хорошо, сейчас на карантине и привыкают к новым условиям: новые запахи и звуки, новый вкус молока, новая обстановка - все это нервирует малышей, у них стресс, поэтому они капризничают. К тому же медвежата слышат рычание и ворчание своих собратьев по несчастью - тройняшек из Кировской области. Бантик, Тиша и Остап приехали в Центр тоже не так давно из кировских лесов. Осиротели они при схожих обстоятельствах.

Но, как отмечают биологи, в таком возрасте – им сейчас около 2 месяцев – они довольно быстро адаптируются. Так что все должно наладиться в скором времени.

Пока что двум братьям и сестричке из Карелии имен еще не давали. Выглядят они вполне здоровыми, весят от 2,8 до 3 кг. Забот и хлопот у семьи Пажетновых прибавилось - малышей стало шестеро.   

Напомним, при заготовке леса на территории поселка Вяртсиля во время спила дерева была обнаружена медвежья берлога. Лесорубы совершенно случайно потревожили семью медведей. Медведица покинула берлогу и убежала, а через некоторое время вдруг стали вылезать детеныши. Зная, что напуганная медведица больше не вернется и медвежата погибнут, заготовители обратились к персоналу зоопарка с просьбой приютить медведей и спасти их от гибели. Руководство зоопарка "Черные камни" приняло их на свое попечение, чем спасло им жизнь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-22 09:53:20
Не верю в добрые намерения наших людей. Давидка и офф, типичные экземпляры, злобу показывают каждый день на этом сайте.
наташка
2021-03-22 09:27:31
Будут охотничих собак натаскивать
нетюлень
2021-03-22 08:58:59
Щепину за доброе дело поклон. Хорошо, что определили мишек не в зоопарк на ПЖ!
Пажетновы воспитывают своих медведей так, чтобы они не привыкали к людям и могли самостоятельно выжить в лесу.
Изя
2021-03-22 08:46:33
Лапочки ))) :)
Гость
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