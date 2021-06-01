МегаФон и НТВ вместе проведут первую федеральную телетрансляцию на сети 5G

МегаФон развернул сеть 5G на стенде телекомпании НТВ на Петербургском международном экономическом форуме.

Инновационная студия НТВ продемонстрирует участникам форума и зрителям преимущества работы телеканала с помощью 5G-соединения на примере информационных программ, создаваемых телеканалом в рамках ПМЭФ-2021.

«НТВ стал первым российским телеканалом, который покажет возможности работы 5G в прямом эфире и продемонстрирует, как слияние медиа и инновационных технологий может выглядеть в будущем. Зритель получит более комфортное восприятие эфира, а профессионалы — прогрессивные решения рутинных задач», — говорит генеральный директор НТВ Алексей Земский.

Сигнал 5G будут обеспечивать две базовые станции, работающие в миллиметровом диапазоне. В рамках тестов в аналогичном диапазоне МегаФон демонстрировал скорость, достигавшую 4,1 Гбит/с, а задержку 5G сигнала на уровне 8 мс. Это особенно важно при проведении видеоконференций и мобильных трансляций и при передаче контента в более высоком разрешении, например, в 4К. Для организации фрагмента сети 5G использовалось коммерческое оборудование Nokia, включая базовые станции 5G AirScale и пакетное ядро.

«Мы рады совместно с партнёрами продемонстрировать возможности связи пятого поколения и показать техническую готовность и операторов, и бизнеса к запуску новых форматов телевещания. Мы знаем, что НТВ традиционно использует в своей работе перспективные технологии. Сегодня россияне могут увидеть, как 5G обеспечивает трансляции с минимальными задержками и предоставляет новый уровень комфорта для зрителей», — отметил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Одно из очевидных преимуществ связи 5G состоит в обеспечении канала передачи в несколько десятков раз шире того, чем в 4G. Таким образом, в производстве контента можно задействовать больше технических устройств за счет внедрения 5G, а задержки при передаче сигнала сократятся в 3-5 раз. Это продемонстрирует корреспондент НТВ в режиме реального времени, общаясь с московской студией канала.

Для наглядной демонстрации разницы скоростей передачи сигнала по 4G и 5G в студии НТВ будет установлен монитор, разделённый на две части, на который по двум каналам связи будет передаваться видеоконтент.

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