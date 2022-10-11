МегаФон назвал топ-5 городов Карелии, где очень любят интернет

Лидерами по активности в Сети стали жители Сортавалы.

Ежемесячно каждый абонент использует почти 20 Гб мобильных данных — вес десятка фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра на 25% выше средней для городов региона, сообщают специалисты по big data МегаФона.

Как показывает обезличенная аналитика оператора, сразу несколько населенных пунктов обходят по любви к интернету столицу республики. К ноябрю топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:

Сортавала — 19,95 Гб на пользователя; Костомукша — 16,3 Гб; Сегежа — 10,5 Гб; Кондопога — 9,5 Гб; Медвежьегорск — 9,4 Гб.

Для сравнения обычно горожане в Карелии прокачивают по 8 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 15% и составлял 6 Гб. Рейтинг выглядел похоже, однако первую позицию занимала Костомукша.

«Пятерка» по количеству телефонных звонков не сильно отличается от лидеров по интернет трафику. Здесь в 2022 году впереди Костомукша, Сортавала, Лахденпохья, Пудож и Олонец. Если большинство жителей городов проговаривают в месяц 3,5 часа, то общительные жители Костомукши — почти 9 часов.

«Наша задача— развивать инфраструктуру как в южных районах республики, где проживает большинство населения, так и в менее населенных северных территориях. Новые телеком-объекты запущены в Петрозаводске, Сегеже, Кивач, Кондопоге и Медвежьегорске. С начала года инженеры МегаФона провели модернизацию более 35 базовых станций в Медвежьегорском, Сегежском, Кондопожском, Прионежском, Пряжинском, Муезерском и других районах. Для увеличения емкости сети мы стараемся максимально закрыть белые пятна и охватить сетью даже небольшие деревни и поселки, чтобы предоставить нашим абонентам возможность быть всегда на связи», — прокомментировал Роман Куликов, директор МегаФона в Карелии.

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