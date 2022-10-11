890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Администрация Петрозаводска разъяснила, можно ли детям приносить с собой еду в школу
Сегодня 10:40
Участники опроса не поддержали главу Петрозаводска в желании отпраздновать Новый год в период спецоперации
Сегодня 11:40

МегаФон построил сеть на Эльбрусе к началу горнолыжного сезона

Новости. Общество
16:55, 24 Октября 2022
фото: © Duet PandG / shutterstock

Новости партнеров

МегаФон подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3890 м над уровнем моря.

Туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/сек.

Эльбрус — одна из наиболее популярных туристических точек в России. За год турпоток здесь вырос в полтора раза. Наличие мобильной связи на Эльбрусе — вопрос безопасности и здоровья туристов. Благодаря устойчивой голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету альпинисты и лыжники могут оставаться на связи в любой ситуации.

Новая базовая станция — самый высокогорный объект связи в Восточной Европе. После ее запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. На этой территории расположены мини-гостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию на большой высоте перед штурмом вершины.

Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров, был разработан специальный металлический термобокс, в который специалисты МегаФона поместили базовую станцию.  Бокс оснащен климатическим оборудованием и автоматической системой управления — это даёт возможность обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры.

«Северный Кавказ — популярное туристическое направление, поэтому мы уделяем большое внимание развитию сети в регионе. Например, в этом году запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике „Сарыкум“, которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах. Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

В этом году самую величественную горную вершину страны увидело на 58% жителей Карелии больше, чем в прошлом. Мобильный трафик туристов из нашего региона вырос в 1,5 раза, а общий объем переданных фото и видео составляет более 150 тысяч мегабайт. Этого достаточно, чтобы выложить в сеть свыше 30 тысяч снимков с красотами Эльбруса.

Реклама / ПАО «МегаФон» / ИНН7812014560

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.10.2022, 23:09
Экстренные службы Петрозаводска подняты по сигналу тревоги со сборного пункта военкомата (СРОЧНО)
21.10.2022, 08:20
В Карелии реконструируют два пункта пропуска на границе с Финляндией
19.10.2022, 12:15
На портале Госуслуг мошенники взломали личные кабинеты жителей Карелии и набрали кредитов
18.10.2022, 10:29
В Финляндии пригрозили отобрать имущество у россиян
18.10.2022, 11:21
Жительница Петрозаводска: «Торговцы ряпушкой топчут ногами кустики, получая прибыль»
21.10.2022, 06:40
Рота мобилизованного директора ЕДДС Петрозаводска Измайлова отправится в зону спецоперации

Аналитика

Сегодня 13:41
Обществоведение
Экс-глава Минтранса Карелии: «Ваша честь, я желаю вам мужества»
Бывший министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Алексей Кайдалов, обвиняемый в получении взяток при реконструкции аэропорта «Петрозаводск», выступил в суде с последним словом.
Развитие Кургана продолжится с учетом мнения ученых
21.10.2022 17:09
Почему у нас не будет связи, как в Норвегии?
21.10.2022 13:49
Чем опасен варикоз, если его не лечить?
21.10.2022 12:42
Евгений Воскобойников: «У строителей такая профессия — мы оставляем о себе память на многие годы».
21.10.2022 09:02
Коммунальная чистка
18.10.2022 10:20
Санкции ударили по-живому
14.10.2022 16:01
«Дорогие мои старики…»
13.10.2022 12:42
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:22
Уроки выживания
Удар по желудку
Как стрессы влияют на болезни желудочно-кишечного такта, и что с этим делать — советы опытного врача-гастроэнтеролога из Петрозаводска в рубрике «Уроки выживания».
«Дом культуры»: уютное арт-пространство для всей семьи
14.10.2022 16:00
Этнологическая экспертиза Баренц-региона
13.10.2022 10:07
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
Новое
Сегодня 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.