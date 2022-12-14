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МегаФон: скорость мобильного интернета в Прионежском районе Карелии выросла в 1,5 раза

Новости. Общество
15:37, 14 Декабря 2022
фото: © / shutterstock

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Оператор модернизировал и построил новые базовые станции в четырех населённых пунктах одного из крупнейших по численности населения районов Карелии — Прионежском.

Теперь более 2000 жителей в селе Заозерье и деревнях Ужесельга, Шуйская Чупа и Бесовец могут пользоваться современными цифровыми сервисами наравне с горожанами даже при повышенной нагрузке на сеть на средней скорости 35 Мбит/с.

Технические специалисты компании построили новые базовые станции, обновили оборудование и запустили дополнительный слой LTE, что позволило значительно увеличить площадь распространения сигнала 4G и в 1,5 раза повысить скорость передачи данных. После улучшений на сети жители могут комфортно пользоваться необходимыми онлайн-сервисами, а также учиться и работать удаленно при помощи мобильного интернета. Кроме того, LTE-модернизация расширяет для абонентов возможности по использованию современной технологии голосовых звонков VoLTE. Востребованность сервиса Voice over LTE подтверждают данные МегаФона — уже порядка 50% разговоров в Карелии совершаются на сетях четвёртого поколения с более чистым звуком и мгновенным соединением.

«Наша стратегическая цель по развитию сети в Карелии — предоставлять качественные цифровые услуги всем абонентам, независимо от того, где они находятся. Только с начала этого года мы улучшили связь более чем в 50 населённых пунктах республики — запустили и обновили свыше 70 объектов инфраструктуры, за счёт чего расширили покрытие, увеличили надёжность сети и скорость мобильного интернета в сельской местности, туристических локациях и крупных городах региона», — комментирует Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелия.

Реклама / ПАО «МегаФон» / ИНН7812014560

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