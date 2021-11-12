Мегафон составил цифровой портрет пожилых жителей Карелии

Эксперты МегаФона составили портрет цифрового абонента пожилого возраста (60+).

Оказалось, что все больше людей старшего поколения переходит с кнопочных телефонов на современные смартфоны, а за последние два года объем потребляемого ими интернет-трафика вырос почти втрое.

Изучив обезличенные данные big data, специалисты МегаФона пришли к выводам, что большая часть пенсионеров региона активно использует смартфоны. За последние два года доля пользователей в возрасте 60+, перешедших на гаджеты, выросла на 10% и составила почти 20% от всех пользователей современными мобильными устройствами. Самыми популярными стали модели средней ценовой категории — Huawei Honor 7A, Xiaomi Redmi 7A, Samsung Galaxy A10.

«Сейчас на рынке всё больше бюджетных смартфонов с хорошей камерой, мощной батареей и поддержкой 4G. И на фоне эпидемиологических ограничений пенсионеры всё чаще стали выбирать умные гаджеты, откладывая в сторону кнопочные телефоны. Ведь в текущих реалиях дистанционно подать заявление в Пенсионный фонд или заказать доставку продуктов и лекарств на дом — это не прихоть, а необходимость. В результате количество абонентов с кнопочными телефонами снизилось примерно на 10% — до 48%», — прокомментировал руководитель по продажам на массовом рынке Карельского отделения МегаФона Алексей Белый.

Вместе с тем почти в полтора раза выросло потребление интернет-трафика среди возрастной аудитории. Год назад каждый житель Республики старше 60 лет скачивал в среднем по 1,5 Гб в месяц, что сопоставимо с прослушиванием 15 песен ежедневно. К октябрю 2021 года этот показатель увеличился до 3 Гб, использовав которые, можно, например, посмотреть 2–3 фильма в хорошем качестве. 71% трафика пришлось на 4G. Самые активные «качающие» 4G-пользователи среди пожилых абонентов зафиксированы в в Прионежском, Питкярантском, Суоярвском и Пудожском районах.

Осваивают пенсионеры и бесконтактные платежи через смартфоны (NFC). За два года число таких операций в Карелии среди абонентов оператора старше 60 лет выросло почти в два раза. На сегодня доля пользователей, оплачивающих покупки при помощи гаджетов составила 19% от общего числа клиентов МегаФона в данной возрастной категории.

При этом ожидаемо, что больше всего бабушки и дедушки региона беспокоятся о своих внуках, поэтому одной из самых востребованных услуг у них стал: «Родительский контроль», позволяющий получить информацию о местонахождении младших родственников. За два года пожилые абоненты оператора стали подключать эти сервисы в два раза чаще.

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