"МегаФон.ТВ": все новинки кино и телевидения – в HD-качестве

Абонентам компании "МегаФон" доступны самые свежие фильмы и телесериалы в HD-качестве, причем иногда – даже раньше премьеры на телевидении.

Чтобы их увидеть, достаточно подключить сервис "МегаФон.ТВ".

До эфира на ТВ подписчикам сервиса доступны новые эпизоды избранных отечественных сериалов. Например, сейчас это – 2 сезон комедии "Ивановы-Ивановы" (СТС). Таковы условия партнерства "МегаФон.ТВ" и видеосервиса START, который сотрудничает c ведущими российскими производителями кино и сериалов, а также создает собственный контент специально для подписчиков. Абонентская плата за подключение пакета START, включающего 110 сериалов и 76 фильмов, составит 14 рублей в день. При этом сейчас в рамках акции новые подписчики "МегаФон.ТВ" имеют возможность в течение недели смотреть видео через мобильную сеть бесплатно.

Ну, а если вы станете абонентом обновленной тарифной линейки "Включайся!", то кроме пакета START, во время тестового периода сможете бесплатно в течение 7 дней смотреть пакет сериалов "Амедиатека" и "Русские сериалы" (начиная с восьмого дня абонентская плата за них будет составлять 17 и 14 рублей в сутки соответственно). Акция действует при подключении подписки до 31 декабря 2018 года и недоступна для действующих пользователей пакетов.

Важно отметить, что в тарифы обновленной линейки тарифов "Включайся!" (за исключением тарифа "Включайся! Открывай") включен бесплатный трафик на сервис "МегаФон. ТВ". Абонентам "Включайся! Слушай", "Включайся! Общайся", "Включайся! Смотри" и "Включайся! Смотри+" предоставляются пакеты из 50 популярных развлекательных, познавательных и детских ТВ-каналов и нескольких фильмов. А на тарифе "Включайся! Смотри+" есть и бесплатный пакет Амедиатека с лучшими сериалами планеты.

"Онлайн-видео – пожалуй, самый популярный вид досуга современных пользователей мобильного интернета. Поэтому мы не только проводим различные акции, но и включаем контент "МегаФон.ТВ" в пакеты на большинстве тарифов линейки "Включайся!". При его просмотре интернет-трафик не тарифицируется. Это позволяет экономить на мобильном видео – и при этом не отказывать себе в удовольствии смотреть "громкие" премьеры, например, фильмы, получившие в этом году "Оскар", и лучшие сериалы", – комментирует директор Карельского отделения компании "МегаФон" Алексей Артемьев.

Подробнее о сервисе – на сайте megafon.tv.

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