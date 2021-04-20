Любовь к кофе привела жителя Карелии в колонию

Житель Прионежского района украл три банки кофе в магазине и попал под суд, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

Прионежский районный суд признал ранее судимого местного жителя виновным в краже.

Ранее уже привлеченный к административной ответственности по статье «мелкое хищение» мужчина зашел в магазин, взял там три банки кофе и скрылся, не оплатив товар.

Путем частичного сложения вновь назначенного наказания с предыдущим суд приговорил мужчину к реальному лишению свободы на срок 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафу в размере 8 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу