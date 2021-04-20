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Любовь к кофе привела жителя Карелии в колонию

Новости. Криминал
18:20, 21 Апреля 2021
фото: © freepik.com/stockking
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Житель Прионежского района украл три банки кофе в магазине и попал под суд, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

Прионежский районный суд признал ранее судимого местного жителя виновным в краже.

Ранее уже привлеченный к административной ответственности по статье «мелкое хищение» мужчина зашел в магазин, взял там три банки кофе и скрылся, не оплатив товар.

Путем частичного сложения вновь назначенного наказания с предыдущим суд приговорил мужчину к реальному лишению свободы на срок 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также штрафу в размере 8 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу

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Комментарии

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Титов
2021-04-21 18:39:15
Три банки кофе - колония !? Почему не исправ.работы ?
Гость
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