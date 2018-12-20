Меломан обокрал 90-летнюю старушку в районе Карелии

В полицию Кемского района обратилась 89-летняя женщина с заявлением о краже денег из-под подушки, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка рассказала, что у неё похищены 30 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что накануне в её квартире была большая компания – приятели сына. Утром она обнаружила пропажу сумки с деньгами.

Полицейские установили подозреваемого, 35-летнего ранее судимого местного жителя. В тот вечер он был в квартире потерпевшей, где распивал алкогольные напитки с приятелями. Мужчина ранее неоднократно бывал в этом доме и знал, что возрастная горожанка хранит деньги под подушкой.

По версии полицейских, когда пенсионерка уснула, он вытащил сумку, а затем в спешке скрылся. Впоследствии подозреваемый выбросил женский аксессуар, а на похищенные деньги купил музыкальную колонку, новые брюки и алкоголь.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.