Мемориал советским военнопленным открыли после ремонта в Карелии

Торжественное открытие обновленного мемориала на месте братского захоронения советских военнопленных состоялось в посёлке Вяртсиля в Карелии.

Об этом сообщил глава администрации Сортавальского района Леонид Гулевич.

По его словам, ремонтно-восстановительные работы проводились по программе поддержки местных инициатив, которая предусматривает участие местного населения в выборе проектов.

В ходе ремонта было заменено ограждение, сделано обрамление захоронений бордюром, уложена брусчатка, обустроен постамент, отреставрированы табличка и крест на мемориальном камне.

По словам Гулевича, на территории захоронения покоятся тела советских военнопленных, погибших в концентрационном пересыльно-сортировочном лагере № 10 в посёлке Вяртсиля. Число захороненных предположительно составляет несколько сотен человек.



Настоятель Сортавальской Никольской церкви протоирей Андрей Бондаренко отслужил литию по павшим воинам.

«На митинге прозвучали патриотические стихи и песни. К подножию мемориала участники митинга возложили памятные венки и живые цветы», — написал глава администрации на своей странице Вконтакте.