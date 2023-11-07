Мемориальную доску в честь полицейского, погибшего на Кавказе, открыли в Лахденпохье

В России отмечают День памяти полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В среду, 8 ноября, в День памяти стражей порядка, погибших при исполнении служебных обязанностей, на здании полиции в Лахденпохье появилась памятная доска, посвященная Дмитрию Кузнецову.



Он погиб в служебной командировке на Северном Кавказе, рассказали в МВД Карелии. В торжественном мероприятии участвовали родные и близкие Дмитрия Кузнецова.

Он родился в 1978 году, после срочной службы в армии поступил в милицию. Инспектора ДПС отдельного взвода ГИБДД неоднократно отмечали за успехи в службе, он дважды выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ, отметили в полиции республики.



В мае 2008 года, во время третьей командировки на Кавказ, колонну милицейского транспорта обстреляли. Дмитрий Кузнецов был смертельно ранен. Указом президента России он награжден орденом Мужества посмертно.



