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Менее 10 процентов избирателей проголосовало на муниципальных выборах в Карелии

Новости. Общество
14:13, 13 Сентября 2020
фото: Столица на Онего
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На повторных и дополнительных муниципальных выборах к полудню проголосовал 1941 избиратель, сообщили в ЦИК Карелии.

Центральная избирательная комиссия республики опубликовала данные по явке на выборы в Единый день голосования по состоянию на 12 часов: проголосовал 1941 избиратель, что составляет 8,83% от общего количества избирателей, включённых в списки.

Напомним, 13 сентября в 12 муниципальных районах республики в 8 утра открылись 43 избирательных участка. Всего замещаются 28 мандатов в представительных органах местного самоуправления и 10 должностей глав сельских поселений.

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Комментарии

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тетка
2020-09-13 15:27:54
Фуу, опять навозом потянуло, театральный критик (или новый) появился.
Театральный критик
2020-09-13 14:29:53
Шах и мат местечковым протестанутым либерастам.
Off
2020-09-13 14:46:11
Театральный критик, лдпровцам ? Так они тут не шахают .только матают..
Большая часть голосов собрана в подворотнях . Надо слоган запустить . "Подворотня символ педроссовской легитимности !!! " ) А ты ,социопат ,за кого проголосовал ?
Гость
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