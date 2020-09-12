Менее 10 процентов избирателей проголосовало на муниципальных выборах в Карелии

На повторных и дополнительных муниципальных выборах к полудню проголосовал 1941 избиратель, сообщили в ЦИК Карелии.

Центральная избирательная комиссия республики опубликовала данные по явке на выборы в Единый день голосования по состоянию на 12 часов: проголосовал 1941 избиратель, что составляет 8,83% от общего количества избирателей, включённых в списки.

Напомним, 13 сентября в 12 муниципальных районах республики в 8 утра открылись 43 избирательных участка. Всего замещаются 28 мандатов в представительных органах местного самоуправления и 10 должностей глав сельских поселений.