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В Карелии сегодня выбирают местных депутатов и глав поселений

Новости. Общество
12:09, 13 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего
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В Единый день голосования 2020 в Карелии проходят повторные и дополнительные муниципальные выборы.

13 сентября в 12 муниципальных районах республики в 8 утра открылись 43 избирательных участка. Всего замещаются 28 мандатов в представительных органах местного самоуправления и 10 должностей глав сельских поселений.

По данным ЦИК Карелии, по состоянию на 10:00 всего проголосовали 1084 человека (4,93%).

Досрочно проголосовал 661 избиратель (3,01%).

В списки избирателей включены 21979 человек.

Избирательные участки будут работать до 20.00.

Голосование проходит с соблюдением всех мер обеспечения безопасности участников голосования. В профилактических целях на каждом участке для голосования организован пункт температурного контроля.

Ранее сообщалось, что на муниципальных выборах в Карелии информация о кандидатах переведена на вепсский язык.

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