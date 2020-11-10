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Менее 30 процентов школьников Карелии переведены на дистанционное обучение

Новости. Общество
12:32, 11 Ноября 2020
фото: © Виталий Тимкив/РИА
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Глава Минобразования Карелии Роман Голубев рассказал о ситуации с дистанционным обучением в республике.

Из 71 тысячи учеников в республике с помощью дистанционных технологий сейчас обучаются чуть больше 20 тысяч. Большинство из них – ученики городских общеобразовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии со ссылкой на министра образования республики Романа Голубева.

По словам министра, сегодня система образования в целом готова лучше для дистанционного формата, чем весной. По программе "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование"  летом школы Карелии получили более 4 тысяч ноутбуков для педагогов и учеников. Кроме того, еще в мае по поручению главы республики Министерство образования закупило в помощь 11-м классам 212 новых ноутбуков, чтобы выпускники смогли готовиться к госэкзаменам. Техника осталась в собственности школ. Для педагогов были проведены обучающие семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации. В Карельском институте развития образования организованы горячие линии по вопросам, связанным с дистанционным обучением.

Как отметил сегодня на заседании правительства региона Роман Голубев, объем жалоб в новом учебном году сократился, но ряд сложностей остается. Прежде всего, проблемы касаются отсутствия необходимых технических средств для обучения в многодетных семьях.

Глава Карелии поручил министерству в течение ближайших двух дней решить вопросы с обеспечением ноутбуками все нуждающиеся семьи. 

Ранее глава Минобразования Карелии объяснил, почему школы перевели на дистанционное обучение.

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