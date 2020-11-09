Глава Минобразования Карелии объяснил, почему школы перевели на дистанционное обучение

Министр образования республики Роман Голубев ответил на вопрос родителей, зачем было организовывать дистанционное обучение сейчас, хотя раньше писали, что таких планов нет.

"К сожалению, каждый день регистрируется всё большее количество инфицированных, в том числе среди педагогов. Сегодня наблюдается значительный рост заболеваемости, эта информация постоянно публикуется в СМИ. Решение о частичном переводе части школьников на дистанционное обучение продиктовано эпидемиологической обстановкой в республике и принято исключительно для сохранения здоровья жителей Карелии", - написал министр образования республики на своей странице в "ВКонтакте".

Роман Голубев также объяснил, почему в обычных школах коррекционные классы тоже переведены на дистанционный режим работы, хотя коррекционных учреждений образования ограничения не коснулись.

"Коррекционные классы работают в системе общего образования, которое в данный момент работает в режиме дистанционного обучения для 5-8 и 10 классов. Для минимизации риска контакта или заболевания детей было принято решение о переводе указанной части классов на дистанционное обучение. Подчеркну, что это временная мера, которая продлится до 30 ноября", - сообщил глава Минобразования.

Напомним, почти 5 тыс. жителей Карелии подписались под петицией о вреде дистанционного обучения для детей.