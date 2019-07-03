Меняется схема движения на Ключевой

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В июле изменится схема автомобильного движения по Катерному проезду на Ключевой, сообщает мэрия Петрозаводска.
С 8 по 27 июля в связи с производством земляных работ будет полностью закрыто движение по Катерному проезду от Траулерного переулка до средней школы №3 в микрорайоне Ключевая.
"Причина временных ограничений – выполнение земляных работ", - говорится в сообщении.
Администрация города просит водителей проявлять внимательность и руководствоваться установленными дорожными знаками.
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