Меняется схема движения на Ключевой

В июле изменится схема автомобильного движения по Катерному проезду на Ключевой, сообщает мэрия Петрозаводска.

С 8 по 27 июля в связи с производством земляных работ будет полностью закрыто движение по Катерному проезду от Траулерного переулка до средней школы №3 в микрорайоне Ключевая.

"Причина временных ограничений – выполнение земляных работ", - говорится в сообщении.

Администрация города просит водителей проявлять внимательность и руководствоваться установленными дорожными знаками.