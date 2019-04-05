Мэр Хельсинки предложил миллион евро

Деньги получит тот, кто найдет альтернативу каменному углю в отоплении города.

Мэр столицы Финляндии Ян Вапаавуори объявил о проведении международного конкурса Helsinki challenge, целью которого являются поиски альтернативных источников отопления города. Сейчас в Хельсинки для этого используется каменный уголь, но в ближайшие десять лет финляндской столице придется от него отказаться, поскольку сжигание угля для производства тепловой и электрической энергии будет запрещено законом.

Как сообщает финская телекомпания Yle, конкурс начнется осенью, а его победителя выберет международная группа экспертов. Ему и достанется приз в сумме миллион евро.