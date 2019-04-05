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Новости. Общество
10:23, 05 Апреля 2019
фото: Petteri Paalasmaa / AOP

Мэр Хельсинки предложил миллион евро

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Деньги получит тот, кто найдет альтернативу каменному углю в отоплении города.

Мэр столицы Финляндии Ян Вапаавуори объявил о проведении международного конкурса Helsinki challenge, целью которого являются поиски альтернативных источников отопления города. Сейчас в Хельсинки для этого используется каменный уголь, но в ближайшие десять лет финляндской столице придется от него отказаться, поскольку сжигание угля для производства тепловой и электрической энергии будет запрещено законом.

Как сообщает финская телекомпания Yle, конкурс начнется осенью, а его победителя выберет международная группа экспертов. Ему и достанется приз в сумме миллион евро.    

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Комментарии

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Американец
2019-04-05 11:10:49
есть недорогой российский газ, нова его заокеанский хозяин не разрешает покупать. Так что вы уже определитесь сами.
А то Россию учите жить, а сами до сих пор углем топите, "процветающая" эуропа, блин.
Можете зеленой напечатанной бумагой топить, ее много и она ничего не стоит
zanoza
2019-04-05 11:02:33
Наверное станут отапливаться нашим газом. А мы так и будем топить дровами и углём. Потому как в Европе прогресс строится на нашем сырье, а мы застряли в каменном веке :)
Американец
2019-04-05 11:11:12
zanoza, молодец, прогнулся. Возьми с полки пирожок
Беня
2019-04-05 11:00:26
Не, ну молодцы. Каменный уголь запретили, а шо в замен нихера не придумали. Где же эксит стратеджи у вашего менеджмента? Нетю?! О! Прям как у нас. У наших тоже не ума ни стратегии :)
Ян, мимо вас идет ветка северного потопа потока. Звони Леше Солдату в ГазМяс, он вас переключит на голубое топливо и все будет тип-топ. И политкорректно и экологически чисто. Наш газ - ваше всё, особенно зимой. Только потом надо будет немножко иногда каждый раз индексировать рыночную цену в сторону повышения, но вы же не постоите за эти жалкие копейки для блага родной финской природы?
Короче, Ян, российский газ это выход из , не побоюсь этого слова, из вашей финской отопительно-экологической задницы.
В общем, Ян, я тебе все придумал, гони Бене обещанный мульён эурро за консультацию :)
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