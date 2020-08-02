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Мэр Костомукши Анна Бендикова возглавит МФЦ Карелии

Новости. Политика
15:55, 03 Августа 2020
фото: © Игорь Георгиевский
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Анна Бендикова заменит на посту экс-руководителя МФЦ Юлию Мизинкову, которая перешла на работу в Минтранс Карелии.

Сегодня, 3 августа, экс-руководитель МФЦ Юлия Мизинкова приступила к работе в должности замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.

Как сообщила Юлия Мизинкова "Столице на Онего", ее место должна занять нынешний мэр Костомукши Анна Бендикова. Когда Бедникова приступит к работе в МФЦ, Мизинкова не уточнила.

Напомним, Анна Бендикова заняла пост главы Костомукши в октябре 2016 года.

Юлия Мизинкова 17 марта этого года уволилась из петрозаводской администрации, где занимала должность заместителя мэра города по вопросам ЖКХ, а 25 марта была назначена руководителем республиканского МФЦ.

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