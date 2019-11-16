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Новости. Общество
09:28, 16 Ноября 2019
фото: www.youtube.com

Мэр Медвежьегорска получила новую должность после ликвидации администрации

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Врио Главы Медвежьегорского городского поселения Карелии Наталья Смоленцева возглавила местную территориальную избирательную комиссию.

"Назначить председателем Территориальной избирательной комиссии Медвежьегорского района Смоленцеву Наталью Владимировну", - отмечается в постановлении избиркома Карелии.

Ее предшественник Евгений Михайлов освобожден от должности председателя ТИК.

Напомним, в сентябре депутаты приняли решение о ликвидации в Медвежьегорске городской администрации.

Ранее жители Медвежьегорская заявили, что коммунальные службы отказываются посыпать песком опасные ледяные тротуары

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