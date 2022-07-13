Мэр Петрозаводска назвал «подозреваемого номер два» в распространении смрада на улицах города

Канализационные очистные сооружения (КОС) Петрозаводска могут быть причиной зловония на улицах города, на которое в последнее время часто жалуется население.

Такое мнение высказал сегодня на совещании в администрации глава города Владимир Любарский.

«КОС остается подозреваемым номер два, при том что подозреваемый номер один остается неустановленным», — сказал мэр.

Он ответил на вопрос депутата Петросовета Натальи Захарчук от КПРФ о том, что делают власти для решения этой проблемы.

По словам Любарского, специалисты администрации проводили проверку и пока не установили причины запаха.

«Масштаб проблемы не может объясняться местечковыми проблемами — незакрытыми колодцами, безхозяйными сетями», — сказал Любарский.

Власти направили обращение в Роспотребназор.

Представитель компании «ПКС» заверил, что будут приняты меры для выяснения источника зловония. Планируется использовать специальное оборудование для замеров состояния атмосферного воздуха.

Депутат Петросовета Александр Ершов от «Единой России» высказал мнение о том, что жителей города беспокоит не только неприятный запах, но и отсутствие информации о действиях коммунальщиков и властей.

В ответ на это глава города заверил, что все работы по экспертизе будут максимально открыты для населения.

Что об этом говорили ранее власти и коммунальщики, читайте в статье «Чем воняет Петрозаводск?»