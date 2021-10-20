Мэр Петрозаводска объяснил, почему невозможно чистить от снега улицы в жилом районе «Усадьба»

Власти Петрозаводска не имеют права тратить бюджетные деньги на содержание автодорог в районе ТИЗ «Усадьба», где построено множество индивидуальных жилых домов.

Эти дороги не переданы в муниципальную собственность, а процедура передачи возможна только через суд.

Такие разъяснения дал глава Петрозаводска Владимир Любарский на встрече с инициативной группе жителей района. О результатах встречи он рассказал на своей странице Вконтакте.

«Что касается дорог внутри района ТИЗ „Усадьба“, 6 улиц включены в контракт на уборку, но обслуживать остальные проезды, не принадлежащие городу, за бюджетный счет нельзя. Процедура приема в муниципальную собственность дорог — не быстрая, но мы ее запускаем. Для начала улицы ставятся на учет в Росреестр как бесхозяйное имущество и только через год их можно будет по суду принимать на баланс муниципалитета. Тогда сможем включить улицы микрорайона в контракт на уборку и обслуживание. Этим занимаемся, но впереди зима. Поручил коллегам найти правовой механизм для проведения хотя бы минимального перечня работ на дорогах до приема их на баланс города», — заверил мэр города.

Реконструкция основной автодороги, связывающей ТИЗ «Усадьба» с «материком» — проезда Тидена — тоже потребует времени. Разработан проект первой очереди этой магистрали от Вытегорского шоссе до 2-го Радиального проезда. По словам Любарского, в ближайшее время он будет повторно направлен его для прохождения госэкспертизы. После этого власти города будут просить денег из федерального бюджета.

На встрече также обсуждались вопросы работы пассажирских автобусов, которые необходимы жителям ТИЗ «Усадьба», чтобы добраться до ближайшего микрорайона Ключевая, где находятся школы и поликлиника. По словам Любарского, для решения этого вопроса необходима разработка комплексной схемы общественного транспорта.

«Район, безусловно, сложный, проблем накопилось немало. Радует, что жители готовы к диалогу. Мэрия со своей стороны ищет пути решения. Да, не быстро, но надо с чего-то начинать», — резюмировал глава Петрозаводска.